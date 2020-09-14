في اليوم الثاني من الباك.. هذه إنطباعات الممتحنين حول مادة الرياضيات

انتهى منذ قليل، تلاميذ شعب الأداب واللغات وتسيير وإقتصاد، من إمتحان البكالوريا دورة سبتمبر 2020، في مادة الرياضيات.

وأكد التلاميذ، لميكروفون تلفزيون “النهار”، أن أسئلة الإمتحان كانت من ضمن دروس الفصلين الأول والثاني.

واعتبر تلاميذ شعبة أداب وفلسفة، أن إمتحان مادة الرياضيات كان سهلا، خاصة الموضوع الأول منه، مع العلم أن معامل المادة في هذه الشعبة هو 2.

وبدوره، أكد أستاذ في مادة الرياضيات، أن الموضوع كان في متناول التلاميذ، معتبرا أن أي تلميذ حضر جيدا لهذا الإمتحان المصيري، يستطيع أن يجاوب على الأسئلة بكل سهولة.

أما بالنسبة لتلاميذ شعبة تسيير وإقتصاد، فقد اعتبر بعض التلاميذ، أن الموضوع الأول من مادة الرياضيات كان صعبا نوعا ما.