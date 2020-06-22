في اليوم الدولي للأرامل.. العالم يحصي 258 مليون أرملة

يحتفل العالم، غدا الثلاثاء، باليوم الدولي للأرامل، تحت شعار “البناء من جديد من أجل غد أفضل” من خلال إدراج الأرامل في العمل وحشد الدعم لهن.

وقالت هيئة الأمم المتحدة إن الهدف من إحياء هذا اليوم، هو إسماع صوت الأرامل ونقل انشغالاتهن وتجاربهن والتعريف بمعاناتهن، خاصة بعد تزايد أعدادهن في ظل انتشار وباء “كورونا”.

وتشير إحصائيات هيئة الأمم المتحدة الحديثة إلى وجود حوالي 258 مليون أرملة في العالم يعانين من فقر ومشاكل جمّة، خاصة لمن مات معيلها في ظل جائحة “كورونا” العالمية.

وفي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، بهذه المناسبة، فقد أكد على وجوب التركيز على نقل معاناة الأرامل والاستجابة إلى احتياجاتهن في برامج التحفيز المالي.

مضيفا بأنه ينبغي على الحكومات الوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذا حقوق الطفل.

وفي هذا السياق، أعطى مركز بيانات هيئة الأمم المتحدة بيانات مأخوذة عن منظمة الصحة العالمية بخصوص تأثير وفيات “كورونا” على زيادة ترمل النساء، حيث أكدت على أن أكثر من نصف الوفيات في العالم هي للرجال.

ففي إيطاليا أكثر من 59 بالمئة من وفيات “كورونا” رجال، معها 68 بالمئة في المكسيك و 77 بالمئة في تايلاند، مشيرا إلى أن نصف نساء جمهورية الكونغو الديمقراطية مثلا، هن من الأرامل.