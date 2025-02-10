في اليوم السادس من زيارته للهند ..  الفريق أول شنقريحة يُستقبَل من قبل وزير الدفاع الهندي

استُقبِل الفريق أول، السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قِبَل وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ.

وجاءت هذه الزيارة في اليوم السادس من زيارة الفريق أول شنڨريحة إلى الهند.

وخلال اللقاء الذي جرى بحضور مسؤولين سامين من الجانبين. تم التطرق إلى العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الصديقين.

وبالمناسبة، بلّغ الفريق أول شنقريحة، مضيفه، تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.

ومن جهته، عبّر وزير الدفاع الهندي عن استعداد بلاده لتطوير علاقات التعاون العسكري الثنائي التي يمكن أن تتعزز أكثر من خلال هذه الزيارة.

كما شارك الفريق أول شنقريحة، في مراسم افتتاح معرض “آيرو إينديا” المنظم بقاعدة القوات الجوية بـييلاهانكا في بنغالور.

وتابع الفريق أول شنقريحة، العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية الهندية وعدد من الوفود العسكرية المشاركة. بحضور وزير الدفاع الهندي وضيوف هامين من مختلف دول العالم.

وفي اليوم السادس من زيارتة للهند، زار الفريق أول شنقريحة، أجنحة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران الحربي والدفاع الجوي. واطلع على أحدث الابتكارات، وتلقى شروحات حول التكنولوجيات المستخدمة.

وخلال مشاركته في افتتاح معرض “آيرو إينديا”، تابع الفريق أول شنقريحة، عرضا لأحدث المقاتلات متعددة المهام لتي تتميز بتقنيات التخفي والرادارات الذكية. مثل الطائرة الحربية الروسية سوخوي 57 والمقاتلة الأمريكية F 35.

وأعرب الفريق أول شنقريحة، لنظيره الهندي، عن إعجابه الكبير بالمستوى العالي للعروض. وأشاد بنجاح هذا الحدث الذي يعدّ فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الطيران العسكري والدفاع الجوي.

وعلى هامش المعرض، أجرى الفريق أول شنقريحة، محادثات مع قائد القوات البرية الهندية الفريق أوباندرا ديفيدي. وجدّد استعداد الجزائر لتعزيز علاقاتها العسكرية مع الدول الصديقة وأشاد بمستوى التعاون القائم مع الهند.

بينما أبدى قائد القوات البرية الهندية رغبة بلاده في تعميق العلاقات الدفاعية مع الجزائر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلم الدوليين.