في اليوم العالمي لمرض السكري…شرائط قياس السكر في الدم غير صالحة

يتلقى مصابوا السكري صعوبات عديدة في قياس نسبة السكر في الدم بسبب شرائط قياس السكر غير صالحة.

ويحتفل العالم بأسره في 14 نوفمبر باليوم العالمي لمكافحة داء السكري.

في مقابل غياب أشرطة قياس مستوى السكر في الدم بالأسواق الجزائرية، وإن وجدت فهي غير مطابقة للمعايير.

من جهته، قال فيصل أوحادة رئيس الجمعية الوطنية لمرضى السكري، أن آلات قياس نسبة السكر في الدم غير صالحة وليست عالمية.

لأن الكتيب المرافق للآلة تجد بأنها غير صالحة للمرأة الحامل والطفل المصاب بداء السكري، وهذا ما يعني أنها غير مطابقة للمعايير الدولية.

متسائلا عن كيفية توزيعها في الأسواق بما أنها غير صالحة 100 بالمائة، وفيها خلل لمرضى السكري لما يقوم المريض بتحليل السكر.

من جهتها أفادت هناء، أنها ضحية هذه الآلات الخاطئة، التي كادت على إثرها أن تفقد جنينها بعد أن أظهرت هذه الأخيرة نتائج خاطئة.

خاصة وأنه ينصح بعدم استعمالها من قبل المراة الحامل.