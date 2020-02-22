في اليوم الوطني للحراك.. والي تيسمسيلت يدشن ملعبا جواريا ويطلق حملة تشجير

أشرف اليوم السبت، والي ولاية تيسمسيلت، زكريفة محفوظ، على الإحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه.

البداية كانت بالمسبح النصف أولمبي تيسمسيلت، أين أشرف على فعاليات البطولة الجهوية للسباحة المنظمة بولاية تيسمسيلت.

وبمضمار الكرة الحديدية بوسط المدينة أشرف الوالي والوفد المرافق له على إنطلاق دورة ولائية في الكرة الحديدية .

كما قام بتدشين ملعب رياضي جواري بحي السعاة بمدينة تيسمسيلت.

وتوجه الوالي فيما بعد إلى سد كدية الرصفة ببلدية بني شعيب، أين أشرف على انطلاق حملة تشجير بمحيط السد، في إطار الحملة الوطنية للتشجير.