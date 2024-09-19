في انتظار توقيفها نهائيا.. وزارة الاتصال تقرر تعليق طباعة يومية “جزائر الغد”

قررت وزارة الاتصال، اليوم الخميس، تعليق طباعة يومية “جزائر الغد” فورا. فيما باشرت الإجراءات القانونية لأجل توقيف نشاطها نهائيا. طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وحسب بيان الوزارة، فإن القرار يأتي بسبب معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي. المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، لا سيما المواد 3 ، 20 و 35 وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

كما استدعت مصالح وزارة الإتصال، مدير نشر يومية جزائر الغد عادل زكري، وعصام الشيخ بصفته المؤسس المدير التنفيذي، للاستماع إليهما. بخصوص الملف الصحفي المنشور بتاريخ 19 سبتمبر 2024 من إعداد عمار فردود، المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية.