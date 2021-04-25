في انتظار طرح فيلم “أهل الكهف”.. خالد النبوي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان خالد النبوي، شفاءه من فيروس كورونا، داعيا الجميع بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوباء.

وكتب الفنان خالد النبوى، عبر صفحته بالفايسبوك :”الحمد والشكر لله، سلبي كورونا،أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة”.

وكان الفنان خالد النبوى، طمأن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية في الوقت الذي كان فيه بمستشفي العزل.

وكتب النبوى، عبر حسابه على تويتر: ” الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير.

وأضاف: “ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم”.

من جانب أخر، قرر صناع فيلم “أهل الكهف” للنجوم خالد النبوي وغادة عادل تحديد موعد مبدئى لطرحه فى السينما، يوم عيد الأضحى المقبل.