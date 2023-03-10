في انتظار فتح الحجوزات.. شركة Algérie Ferries تكشف برنامج رحلات موسم الإصطياف

كشفت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، Algérie Ferries، عن برنامج رحلاتها البحرية الخاصة بموسم الإصطياف.

وقد عرضت الشركة الوطنية للنقل البحري البرنامج عبر موقعها الإلكتروني، فيما لم يتم بعد فتح الحجوزات .

وقد تضمن البرنامج الرحلات التي تربط بين ميناء مرسيليا (فرنسا) وميناء الجزائر ووهران وبجاية وسكيكدة.

وفي المقابل، لم يظهر في البرنامج المنشور الرحلات التي تربط بين ميناء أليكانتي (إسبانيا) وميناءي الجزائر العاصمة ووهران .

العبارات الجزائرية: هل الحجوزات الصيفية مفتوحة؟

وبالرغم من جاهزية البرنامج الصيفي للرحلات بين مرسيليا وموانئ وهران والجزائر وسكيكدة وبجاية، وإدراجه على موقع Algérie Ferries، إلا أن المسافرين الذين كانوا بتسائلون عنه باستمرار لن يتمكنوا من إجراء الحجز.

ومن المرتقب أن يتم فتح الحجوزات في الأيام القليلة القادمة، مادام البرنامج جاهز ومتاح على الموقع الإلكتروني للشركة.

وفيمايلي برنامج الرحلات خلال أشهر جوان جويلية أوت

برنامج شهر جوان 2023 : الانطلاق من مرسيليا

مرسيليا – الجزائر: 1 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – الجزائر: 3 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – سكيكدة: 5 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – وهران: 7 جوان 2023 الساعة 6 مساءً

مرسيليا – الجزائر: 10 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – وهران: 13 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 14 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – سكيكدة: 14 جوان 2023 الساعة 4 مساءً

مرسيليا – الجزائر: 17 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – الجزائر: 19 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – سكيكدة: 20 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 21 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – وهران: 23 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 24 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – الجزائر: 26 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

برنامج جويلية : الرحلات المنطلقة من مرسيليا

مرسيليا – الجزائر: 1 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً

مرسيليا – الجزائر: 3 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً

مرسيليا – وهران: 3 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 5 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً

مرسيليا – سكيكدة: 6 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 8 جويلية 2023 الساعة 10 صباحا

مرسيليا – بجاية: 11 جويلية 2023 الساعة 4 مساءً

مرسيليا – وهران: 11 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – سكيكدة: 13 جويلية 2023 الساعة 5 مساءً.

مرسيليا – الجزائر: 15 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا

مرسيليا – الجزائر: 16 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – وهران: 18 جويلية 2023 الساعة 12 ظهرًا

مرسيليا – سكيكدة: 20 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 22 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا

مرسيليا – وهران: 25 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – بجاية: 26 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – سكيكدة: 28 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 29 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا

برنامج أوت 2023 من مرسيليا

مرسيليا – وهران: 2 أوت 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر: 3 أوت 2023 الساعة 11 صباحًا

مرسيليا – الجزائر: 5 أوت 2023 الساعة 10 صباحًا

مرسيليا – سكيكدة: 5 أوت 2023 الساعة 12 ظهرًا

مرسيليا – وهران: 10 أوت 2023 الساعة 11 صباحا

مرسيليا – الجزائر العاصمة: 12 أوت 2023 الساعة 10 صباحًا

مرسيليا – بجاية: 12 أوت 2023 الساعة 4 مساءً

مرسيليا – سكيكدة: 14 أوت 2023 الساعة 4 مساءً

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