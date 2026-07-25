في انزال أمني بشواطئ عين الترك.. إنهاء فوضى “الجات سكي” وكراء الكراسي

نفذت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك بوهران بالتنسيق مع المصالح البلدية عمليات مداهمة نوعية أسفرت عن توقيف مخالفين وحجز معدات ودراجات مائية، هددت سلامة المصطافين.

ووضعت مصالح الأمن حدا للتجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض مستعملي الدراجات المائية بشاطئ الكثبان الرملية. وأسفرت العملية عن حجز 4 دراجات مائية قام أصحابها باختراق النطاق المخصص للسباحة، معرضين حياة المصطافين لخطر حقيقي.

وقد تم على الفور تحويل المخالفين إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية الردعية بحقهم.

في سياق متصل، قادت ذات المصالح حملة تطهير واسعة استهدفت الاستغلال غير القانوني لشاطئ كاب فالكون. حيث تمكنت القوة العمومية خلال هذه المداهمة من حجز المعدات التالية التي كانت تستخدم لفرض منطق الدفع المسبق على العائلات تمثلت في 57 كرسيا، 20 طاولة و27 شمسية.

كما أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص من المتورطين في هذه الممارسات. حيث تم تحويلهم إلى المصلحة لاستكمال إجراءات متابعتهم قضائياً بتهمة عرقلة الاستغلال المجاني للشواطئ.

وتندرج هذه العمليات الميدانية المتواصلة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التصدي الحازم لكل الممارسات غير القانونية التي تقيد حرية المواطن في الاستجمام مع إعادة الاعتبار للطابع العمومي والمجاني للشواطئ وسط ارتياح كبير وتثمين واسع من طرف العائلات والمصطافين.