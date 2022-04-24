وفاة شاب وإصابة اخر في انقلاب دراجة نارية في وهران

لقي شخص حتفه وأصيب اخر في حادث على مستوى الطريق المؤدي من محور الدوران المشتلة إلى المرشد بلدية دائرة بئر الجير في وهران إثر انحراف دراجة نارية من الحجم الكبير وانقلابها.

عناصر الحماية المدنية وعقب تنقل اسعافاتها إلى عين المكان سجلت وفاة شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة.

ليتم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

فيما نقلت المصاب البالغ من العمر حوالي 30 سنة بعد تعرضه لإصابات الي مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

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تمكن أعوان الرقابة للجنة الصحة والنظافة العمومية، من حجز كميات كبيرة من أحشاء البقر المتعفن والذي تنبعث منه رائحة جد كريهة. كما تم العثور –حسب منشور منظمة حماية المستهلك- في المكان على ماء حفظ الجثث.

وحسب المنظمة، فإن كمية المحجوزات بلغت 3 طن من أحشاء البقر مع تعفن ورائحة كريهة. كما تمت العملية برفقة مندوبية سيدي البشير ومصالح البيطرة والأمن الحضري الأول لأمن ولاية وهران، لسوق الخضر والفواكه المدينة الجديدة. في غياب ممثلي مديرية التجارة.

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تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وهران ، من مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.

وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مديرية التجارة، أين تم اكتشاف ورشة سرية لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.

كما تم حجز بداخل الورشة، 10 اطنان، و4 قناطير و80 كلغ من مختلف أنواع بهارات الطبخ. موجهة للتسويق بالمحلات التجارية إلى جانب حجز معدات تحضير وطحن.

وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحويل مستودع لورشة لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها باستعمال علامة تجارية مقلدة بحي “سافينيو” لتسويقها بالمحلات التجارية.

وبعد استصدار اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تمت مداهمة المستودع. أين تم حجز معدات ومواد تعليب وطحن وكمية من التوابل. كما تم اتخاذ اجراءات قضائية ضد صاحب المخزن البالغ من العمر 28 سنة.