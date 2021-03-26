في إطار محاربة المضاربة.. حجز 58 طن من مادة الزيت المدعم

في إطار محاربة المضاربة.. حجز 58 طن من مادة الزيت المدعم
حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة في الساعات الأخيرة ما قدره 58 طن من مادة الزيت المدعم.
وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تم خلال نفس الفترة أيضا، حجز 29 طن من مادتي اللحم والدجاج.
وتمت هذه العمليات التي تدخل في إطار محاربة عمليات المضاربة، بالتنسيق مع مصلحتي الدرك والأمن الوطني.
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