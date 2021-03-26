في إطار محاربة المضاربة.. حجز 58 طن من مادة الزيت المدعم

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في إطار محاربة المضاربة.. حجز 58 طن من مادة الزيت المدعم
بقلم خالد زوبيري

حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة في الساعات الأخيرة ما قدره 58 طن من مادة الزيت المدعم.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تم خلال نفس الفترة أيضا، حجز 29 طن من مادتي اللحم والدجاج.

وتمت هذه العمليات التي تدخل في إطار محاربة عمليات المضاربة، بالتنسيق مع مصلحتي الدرك والأمن الوطني.


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