في باكستان.. مراسل صحفي من تحت الماء

“معكم من تحت الماء المراسل الصحفي آزادار حسين”.. هكذا اختتم مراسل فضائية باكستانية تقريره حول الفيضانات التي ضرب البلاد.

حيث نقل الخبر من وسط المياه التي ارتفع منسوبها بسبب الفيضان، فلم يظهر منه سوى رأسه، وغمرت المياه باقي جسده.

مراسل القناة ، قام بإعداد تقريره بطريقة غريبة وملفتة جدا، وذلك عندما ظهر وهو يقدم التقرير وسط مياه الفيضان التي كانت تغطي كل جسده وتصل رأسه في منطقة البنجاب بنهر السند.

وقد أظهر فيديو متداول منسوب المياه وقد كان مرتفعا جدا، إلا أنه لم يكن هناك أي خطر قد يهدد حياة الصحفي، الذي أصر على بث التقرير من وسط المياه.

الأمر الذي جعله ينال شهرة واسعة جدا بعد هذا التقرير الإخباري الغريب، والذي انتشرت صوره ومقطع الفيديو الخاص به على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.