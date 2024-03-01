في بيان وقعه رئيسه بوغالي.. الاتحاد البرلماني العربي يدين مجزرة شارع الرشيد في غزة

اصدر الاتحاد البرلماني العربي، امس الخميس، بيانا موقعا باسم رئيسه ابراهيم بوغالي، أدان فيه المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين العزل الذين كانوا بانتظار المساعدات في شارع الرشيد في غزة.

وحسب البيان، فلقد انتقد الاتحاد البرلماني العربي، التخاذل الدولي إزاء حماية الشعب الفلسطيني، كما انتقد عجز مجلس الأمن عن استصدار قرار يوقف الإجرام الصهيوني.

كما حذر الاتحاد البرلماني العربي في هذا البيان من شريعة الغاب التي ينتهجها الكيان الصهيوني، كما انتقد سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.

فيما اختتم الاتحاد البرلماني العربي بيانه بدعوة الهيئات الدولية لإجبار المحتل الصهيوني على الامتثال للقانون الدولي.

كما جدد تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني وتأييده لأي مبادرة تعزز صموده وتستعيد حقوقه وتمكنه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أكثر من 100 شهيد في مجزرة شارع الرشيد

واستهدف الاحتلال الصهيوني، امس، مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في شمال غزة.

وهو الأمر الذي اسفر عن استشهاد أكثر من 104 فلسطينيين وإصابة أكثر من 700 آخرين، بينهم إصابات خطيرة وحرجة، وفق وزارة الصحة بغزة.

وأكدت الوزارة أن جرحى المجزرة وصلوا إلى جميع مستشفيات شمال غزة، التي كانت أعلنت خروجها عن الخدمة، مؤكدة أن المستشفيات تعالج إصابات خطيرة بإمكانات محدودة.