في تصريح خطير وغير مسؤول.. مارين لوبان تهاجم الجزائر

دعت اليمينية المتطرفة الفرنسية مارين لوبان إلى اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة ضد الجزائر.

وخلال حلولها ضيفة على قناة LCI. دعت لوبان إلى اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة ضد الجزائر.

وقالت في تصريح مستفز “شباب الجزائر ليس له مستقبل (…) فرنسا لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الوضع. وعلى عكس البعض، لن أستسلم للتوبة وطلب السماح على جرائم فرنسا إبان الحقبة الاستعمارية”.

وقالت في إشارة إلى العقوبات على الهجرة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة: “مع الجزائر. وكل البلدان التي ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين، سأفعل بالضبط ما فعله دونالد ترامب مع كولومبيا”.

وللتذكير، طلبت مارين لوبان من الحكومة الفرنسية تعليق منح التأشيرات للجزائريين.

علاوة على ذلك، جددت رغبتها في جعل منح أي تأشيرة مشروطا بإعادة قبول المواطنين الجزائريين. الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية.