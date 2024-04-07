في تصعيد خطير.. فرنسا تنوي الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق الصحراوية المحتلة

أعلنت فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في المناطق الصحراوية المحتلة.

وردا على هذا التصعيد الخطير، قالت وزارة الإعلام الصحراوية إن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار. وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في المناطق الصحراوية المحتلة. يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

كما استنكرت الحكومة الصحراوية بشدة هذه الخطوة التي تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاشرعي. لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن.

ودعت الحكومة الصحراوية فرنسا إلى ضرورة احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية.

ودعت الحكومة الصحراوية فرنسا إلى أن تكون مساهماً بناءً في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم. لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وليس داعماً لسياسة التوسع المغربي. التي باتت تهدد بشكل خطير أمن واستقرار جميع بلدان وشعوب المنطقة.

كما دعت الحكومة الصحراوية من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص. للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي وتحذر من العواقب التي قد تنجم عن ذلك.