 في تقوى الله.

بائعة اللبن وعمر الفاروق

كان الفاروق رضي الله عنه يتفقد أحوال الرعية ذات ليلة ، فسمع امرأة تقول لابنة لها : قومي إلى ذلك اللبن فامزجيه بالماء ، فأجابت الفتاة: يا أمتاه ، وما علمت بما كان من عزم أمير المؤمنين ؟ قالت المرأة : وما كان من عزمه يا بنية ؟ قالت : إنه أمر مناديه.

فنادى لا يشاب اللبن بالماء ، فردت المرأة قائلة: يا بنية قومي إلى اللبن فامزجيه بالماء ، فإنك بموضع لا يراك عمر ، ولا منادي عمر . فردت الفتاة على الفور يا أمتاه

إن كان عمر لا يعلم ، فرب عمر يعلم ، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء.

فلما أصبح عمر، قال لابنه عاصم: اذهب إلى مكان كذا وكذا، فإن هناك صبية، فإن لم تكن مشغولة فتزوج بها، لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة.

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