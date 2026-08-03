في ثالث مباراة ودية.. مولودية الجزائر تسقط أمام الشباب السعودي

تعرض فريق مولودية الجزائر للخسارة أمام نادي الشباب السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين. ضمن التحضيرات الجارية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتمكن الوافد الجديد إلى صفوف “العميد”، بن أحمد كحيلي، القادم من نادي بارادو خلال فترة الانتقالات الصيفية، من تسجيل الهدف الوحيد لمولودية الجزائر، في أول بصمة له بقميص الفريق.

في المقابل، أخذ نادي الشباب الأفضلية في مجريات اللقاء، بفضل تألق نجمه البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي وقع على ثنائية. قبل أن يختتم ياسين عدلي ثلاثية الفريق السعودي. مانحًا فريقه فوزًا مستحقًا في هذه المواجهة الودية.

وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج التحضيرات الصيفية للفريقين. إذ يسعى الجهاز الفني لمولودية الجزائر، بقيادة المدرب التونسي خالد بن يحيى، إلى رفع جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوى الصفقات الجديدة. ومنح فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من العناصر قبل دخول المنافسات الرسمية.