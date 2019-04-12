في ثامن جمعة من الحراك الشعبي ..بداية توافد المتظاهرين على ساحة البريد المركزي

بدأ توافد المتظاهرين، في ثامن جمعة على التوالي من الحراك الشعبي، على البريد المركزي ، للمطالبة برحيل رموز النظام، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وقد رفع المتظاهرون شعارات ولافتات، مطالبة برحيل بن صالح رئيس الدولة، وجميع تركيبة النظام القديم، والتي يعتبرونها جزءا من النظام ويطالبون برحيلها.

وجاءت المظاهرات بعد أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، يوم 4 جويلية 2019.

واعلان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، مساء الخميس، عن فتح باب الترشح، أمام الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية .