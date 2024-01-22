في ثاني جولات “الكان”.. الخضر يحققون أعلى نسبة إستحواذ على الكرة

حقق المنتخب الوطني، أعلى نسبة إستحواذ على الكرة، في مباريات الجولات الثانية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

وحسب مؤشر الإحصائيات “سوفا سكور”، عبر منصة “إكس”، فقد حقق الخُضر أمام المنافس في الجولة الثانية لدور مجموعات “الكان”، أعلى نسبة إستحواذ على الكرة بنسبة 64%، و367 تمريرة ناجحة في اللقاء.

كما حقق المدافع رامي بن سبعيني، رقم أعلى لاعب منحا للتمريرات الناجحة أمام بوركينا فاسو، برصيد 67 تمريرة.

كما عرفت المواجهة بين الخضر والخيول، تسديد المهاجم بغداد بونجاح 5 تسديدات، كأكثر لاعب تسديدا في المواجهة.

بالإضافة لكون لاعب الجناح الأيسر يوسف بلايلي، أكثر لاعب صنعا للفرص السانحة للتسجيل، برصيد فرصتين.