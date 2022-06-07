في جريمة شنعاء..شاب يقتل صديقه بمنجل وسط مدينة القليعة بتيبازة
اهتزت مدينة القليعة النابعة لولاية تيبازة على جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب يدعى س.خ البالغ من العمر 25سنة.
حيث كان بطلها شاب آخر يبلغ من العمر 25 سنة بعد أن أقدم على طعن الضحية بواسطة (منجل ) على مستوى الرقبة وأخرى كانت قتيلة على مستوى البطن بوسط المدينة.
وحسب مصدر موثوق “للنهار”، فإن الجريمة وقعت بعد وجود خلاف قديم بين طرفين الذين دخلا في مناوشات كلامية وسط ارتفاع صوتهم إلى أن بدأ العراك بالأيدي.
قبل أن يقوم المتهم بإحضار منجل وقام بضرب الضحية على مستوى الرقبة والبطن، اين سقط هذا الأخير أرضا. ليفر الجاني تاركا الصحية ينزف حتى الموت.
ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة، في حين التدخل السريع لعناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة مكّن من توقيف المتهم الذي كان يختبأ غير بعيد عن مكان الجريمة.
هذا و تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحقيقية لاتكاب المتهم لجريمة القتل قبل تقديمه للعدالة.
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كما تمكنت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية تيبازة من وضع حد لنشاط شخص محتال، انتحل صفة وكيل جمهورية لدى محكمة تيبازة.
وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة للمجموعة الولائية للدرك بتيبازة، فإن المحتال كان ينشط عبر عدة صفحات على الفيسبوك،
وبأسماء مستعارة، حيث حول الفضاء الأزرق إلى منصة للإيقاع بضحاياه.
وأوضح بيان الدرك أن عملية توقيف المتهم جاءت بناء على معلومات وصلت إلى مصالح فصيلة الأبحاث مفادها قيام شخص بانتحال صفة وكيل الجمهورية،
لتتقدم سيدة إلى مصالح الدرك الوطني للإبلاغ عن شخص تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك يدعي أنه وكيل جمهورية
ووعدها بالمساعدة على العثور على ابنتها المفقودة.
وضربت المرأة صاحبة البلاغ موعدا لوكيل الجمهورية المزيف، وكان الملتقى بوسط مدينة تيبازة، حيث قدم المحتال على متن سيارة سياحية وأثناء ركوب الضحية تم توقيفه، من قبل أفراد الدرك.
وبعد اقتياده والتحقيق معه، تبين أن الموقوف بائع فواكه على الطريق العام وينشط من دون رخصة،
كما التحقيقات معه أنه كان على علاقات غرامية مع عدد من الفتيات،
حيث كان يعدهن بالمساعدة في عدة ملفات وقضايا بحكم وظيفته.
وقد أسفرت عملية تفتيش المحتال المشتبه به عن العثور على ملفات طلبات سكن وطلبات عمل لعدد من الضحايا.
فيما أفادت إحدى الضحايا بأنها منحت المحتال مبلغ 5 ملايين سنتيم، بعدما وعدها بالمساعدة على تمرير ملف طلبها سكنا عموميا.