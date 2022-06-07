في جريمة شنعاء..شاب يقتل صديقه بمنجل وسط مدينة القليعة بتيبازة

اهتزت مدينة القليعة النابعة لولاية تيبازة على جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب يدعى س.خ البالغ من العمر 25سنة.

حيث كان بطلها شاب آخر يبلغ من العمر 25 سنة بعد أن أقدم على طعن الضحية بواسطة (منجل ) على مستوى الرقبة وأخرى كانت قتيلة على مستوى البطن بوسط المدينة.

وحسب مصدر موثوق “للنهار”، فإن الجريمة وقعت بعد وجود خلاف قديم بين طرفين الذين دخلا في مناوشات كلامية وسط ارتفاع صوتهم إلى أن بدأ العراك بالأيدي.

قبل أن يقوم المتهم بإحضار منجل وقام بضرب الضحية على مستوى الرقبة والبطن، اين سقط هذا الأخير أرضا. ليفر الجاني تاركا الصحية ينزف حتى الموت.

ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة، في حين التدخل السريع لعناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة مكّن من توقيف المتهم الذي كان يختبأ غير بعيد عن مكان الجريمة.

هذا و تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحقيقية لاتكاب المتهم لجريمة القتل قبل تقديمه للعدالة.

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