في جلسة طارئة بطلب من إيران.. غوتيريش يحذر من دوامة انتقام ودمار ويدعو لوقف القتال

عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأحد جلسة طارئة بطلب من إيران، لبحث التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، تحت بند جدول الأعمال المتعلق بـ”التهديدات للأمن والسلام الدولي”.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام المجلس، من مخاطر استمرار التصعيد قائلاً: “نخاطر بالانزلاق إلى دوامة من الانتقام ولا يمكن لشعوب المنطقة تحمل دوامة دمار أخرى”.

ودعا غوتيريش إلى ضرورة التحرك العاجل، قائلاً:”يجب أن نتحرك فوراً وبحزم لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

كما شدد غوتيريش على ضرورة أن تنتصر الدبلوماسية، مشيراً إلى أهمية حماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة البحرية في الممرات الحيوية.