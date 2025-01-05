في جنازة مهيبة بالبيض.. تشييع جثامين أم و3 من أطفالها توفوا اختناقا بالغاز 

أقيمت مساء اليوم الأحد، بمقبرة بلدية الروقاصة صلاة الجنازة للمغفور لهم عائلة عباد نصر الدين المتكونة من الأم وثلاثة ابناء ضحايا تسرب غاز أحادي اكسيد الكربون في جو جنائزي مهيب.

وحضر صلاة الجنازة الي ولاية البيض نور الدين بلعريبي مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية العسكرية والمدنية و المنتخبة و جمع غفير من المعزين.

وللإشارة، توفيت أم و3 من أطفالها، اليوم، بعد استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمسكنهم العائلي بحي “الشهداء الستة” ببلدية الرقاصة ولاية البيض.

وتبلغ الأم من العمر 29 سنة، فيما تتراوح أعمار الأطفال الثلاث بين 4 سنوات و9 سنوات) .

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت مصالح الولاية بتعازيها الخالصة إلى عائلة الضحايا، داعية أن يتغمدهم الله بواسع رحمته و أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.