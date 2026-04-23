في حادثة غريبة.. عجوز طاعن في السن متهم بسرقة” كيلو قارص
في حادثة غريبة الاطوار مثل شيخ طاعن في السن امام قاضي الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر. عن وقائع سرقة “كيلو قارص “. أين واجهته هيئة المجلس بجنحة السرقة ، في حين التمست النيابة تطبيق القانون.
ومثل الشيخ العجوز الذي تجاوز ال83 وبدا اثناء مثوله امام رئيس الجلسة ومستشاريه منهمكا وعلامات التعب و المرض و الكبر بادية على جسده ووجهه. غير انه كان واثقا من نفسه وفند تهمة السرقة الموجهة اليه قائلا ” في كبري انا نسرق وزيد عملت عمرة ..؟” لكن القاضي قالت له ان هناك من اشتكى عليك وبإمكانه ادخالك السجن بسبب سرقة الليمون.
ليرد عليها المتهم ” سيدتي الرئيسة قلت واعيد واكررها لكم انني لم اسرق ولدي جنان الليمون ، وفي هذه اللحظة تبتسم المستشارة وتسأله عن الحمولة التي يمكنه رفعها .فأجابها بكل ثقة انه بإمكانه حمل ازيد من 20 كيلو وهنا تستغرب هيئة المحكمة التي تنظر اليه بإستهجان ، وبعد مرافعة هيئة الدفاع لصالحه ، والتمست ببرائته كون ان المتهم بلغ من العمر عتيا لتقرر القاضي تاجيل النطق بالحكم الى جلسة لاحقة .