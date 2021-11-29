في حادثة مأساوية بخنشلة.. مصرع 5 أشخاص إختناقا بالغاز

لقي 5 أشخاص مصرعهم، ينحدرون من عائلة واحدة، إختناقا بالغاز، اليوم الإثنين، بولاية خنشلة.

وتم العثور مساء اليوم الإثنين، حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء، على جثث 5 أشخاص داخل منزل في خنشلة.

وينحدر الضحايا والذين ينتمون إلى عائلة واحدة، من مدينة قايس، في ولاية خنشلة.

ولقي الضحايا الخمس، حتفهم، جراء اختناقهم بالغاز المنبعث من المدفأة.

ويتعلق الأمر بـالأب والذي يبلغ من العمر 51 سنة، والأم “41 سنة”، وكذا 3 أطفال منهم طفلين 09 و15 سنة، وشابة تبلغ من العمر 18.

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تدخلت الحماية المدنية، اليوم السبت، لأجل إنقاذ عائلة من 5 أفراد إثر حادث اختناق بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان الحماية، فإن الضحايا الذين تعرضوا لحادثة اختناق كانوا في حالة غثيان وضيق بالتنفس، بسبب الغاز المنبثق من المدفأة.

وأضاف البيان أن الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة و5 دقائق صباحا.

وتم اسعاف ونقل الضحايا المتمثلون في الوالدين و3 أطفال إلى مستشفى 240 سرير بلدية-دائرة الاغواط.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اسعاف وانقاذ 21 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء. وتمت هذه التدخلات في كل من ولايات الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، المدية، وبومرداس.

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