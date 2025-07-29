في حادث مرور خطير.. صاحب شاحنة يُدخل تلميذة بالطور التحضيري المستشفى

تعرّضت تلميذة المسماة ” ع.ياسمين” ،ذات الخمس سنوات، متمدرسة في الطور التحضيري بمدينة باب الزوار شرقي العاصمة. إلى حادث اصطدام خطير. خلال شهر رمضان الماضي، من طرف فلاّح صاحب شاحنة من الوزن الثقيل المتهم المدعو ” م .بلال”.

حيث تسبب الحادث أضرارا بليغة للطفلة إثر تعرضها لكسر على مستوى الرجل اليسرى وتمزق في 3 مناطق، كلفها عجزا طبيا مؤقتا لمدة 90 يوماً.

ومثُل المتهم ” ع.حسان” أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء. لمواجهة جنحة الجروح الخطأ، حيث اعترف المعني أنه بيوم الوقائع الموافق لـ23 من شهر رمضان الكريم، كان يقود شاحنته ذات مقطورة بسرعة متوسطة. وعلى حين غرة اعترضت طريقه الضحية، فاصطدمها بالعجلة الأمامية للمركبة. وخلالها توقف ونزل مذعورا. ليقدم الاسعافات الأولية للطفلة، التي كانت ساقطة على الأرض تشكو من الألم برجلها المصابة.

وأضاف المتهم أنه لم يترك الطفلة، حيث رافقها في نفس اليوم من مستشفى إلى مستسفى. إلى غاية التكفل بحالتها. مؤكدا أن الحادث لم يكن متعمّدا أو بسبب رعونته، وإنما بسبب اعتراض الضحية طريقه.

وفي الجلسة تأسس والد الضحية طرفا مدنيا في القضبة وصرح للمحكمة، أنه بيوم الوقائع اصطحب أولاده وزوجته إلى مسكن جدتهم. بمناسبة شهر رمضان المبارك. حيث وبعد الإفطار اتصلت به زوجته وأخبرته أن ابنته. ” ياسمين” في مستشفى بلفور بالحراش،بسبب حادث مرور، علما أن الواقعة حدثت قبل موعد الإفطار. حيث تنقل مسرعا لتفقد حالة ابنته. حيث وجدها مصابة في 3 مناطق في رجلها اليسرى. ملتمسا المعني من المحكمة تحديد حجم الضرر الذي لحق بابنته.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسًا نافذًا في حق المتهم وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج. مع تعليق رخصة السياقة لمدة عام، في حين تم الحكم على المتهم في الحين. بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج.مع عقوبة تبعية بتعليق رخصة السياقة. الخاصة بالمتهم لمدة عام تسري منذ تاريخ ارتكاب الحادث، مع تعيين خبرة طبية من طرف الطبيب الشرعي بلحاج رشيد لتحديد حجم الضرر اللاحق بالطفلة “ياسمين.ع”.