في حالة نادرة.. تسعينية تتوفي بعد إصابتها بسلالتي كورونا في نفس الوقت

رصد باحثون بريطانيون حالة نادرة للغاية، تمثلت في إصابة امرأة بنوعين مختلفين من سلالات كورونا في الوقت نفسه

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الحالة تعود لامرأة تبلغ من العمر 90 عاما في بلجيكا. وبدأت حكاية المرأة الغريبة في مارس الماضي. عندما جرى إدخالها إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا. وعلى الرغم من أنه لم تظهر أعراض أولية للمرض مثل ضيق التنفس، إلا أنه سرعان ما تدهورت حالة المرأة وتوفيت بعد 5 أيام من دخولها المستشفى.

وأضافت الصحيفة، أن معالجة عينة من الجهاز التنفسي للمريضة لمعرفة التسلسل الجيني. اكتشف الباحثون أن المرأة الميتة أصيبت بالمتحورين “ألفا” و”بيتا. حيث تم في الماضي الإبلاغ عن حالات أخرى في العالم. ففي جانفي 2021، قال علماء في البرازيل إنهم رصدوا إصابة شخصين بنوعين مختلفين من سلالات كورونا، لكن ذلك لم ينشر في دراسة علمية.

وقالت فانكيربيرجين، التي من المقرر أن تقدم نتائجها إلى الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية: “حتى الآن، لم يتم نشر أي حالات أخرى”، باستثناء الدراسة المتصلة بالمسنة البلجيكية. ويمكن أن تؤدي العدوى المزدوجة إلى ظاهرة إعادة التركيب. حيث يلتقي نوعان من سلالات كورونا في نفس الخلية في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تبادل الجنيوم الخاص بهما.