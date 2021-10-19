في حالة نادرة.. سبعينية تنجب طفلها الأول في الهند

وضعت سيدة هندية طفلها الأول على الرغم من بلوغها السبعين من العمر، وذلك عبر عملية خضعت لها في مختبر “IVF” في الهند.

وتُظهر اللقطات، التي تم تصويرها يوم 13 أكتوبر، السيدة العجوز وهي تجلس بجانب زوجها حاملةً المولود الجديد بلحظة عاطفية.

وحسب موقع “لووب نيوز”، الزوجان الهنديان متزوجان منذ 45 عامًا، ولطالما حاولت جيفونبن راباري وزوجها مالداري “75 عامًا”، إنجاب طفل لسنوات عديدة وباءت كل المحاولات بالفشل إلى أن قررا استخدام تقنية المساعدة على الإنجاب.

وكشف الدكتور ناريش بهنوشالي الذي أشرف على العملية: “عندما قصدنا الثنائي لأول مرة، أخبرناهما أنهما لا يمكنهما إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهما أصرا.. هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق”.

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