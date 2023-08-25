قناة النهار في حالة نادرة.. قصة حسام يعيش بأربع كلى سليمة بقلم قناة النهار نشر في 25 أوت 2023 - 16:31 حالة نادرة شارك غرِّد أرسل 11 0 في حالة نادرة.. قصة حسام يعيش بأربع كلى سليمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wVmyg اقرأ أيضا طالع هابط: مبنى مبني بالملايير في عنابة سامحين فيه .. دراهم البايلك قناة النهار 08 أوت صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. إستقرار أم إستعجال قناة النهار 23 أوت السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت إفتتاح المهرجان الثقافي الدولي " الصيف الموسيقي" في طبعته السادسة قناة النهار 23 أوت قوارب النزهة.. مظهر جديد للترويج للسياحة و الإستكشاف لعشاق الطبيعة بعنابة قناة النهار 20 أوت فاسألوا: سلعة الله الغالية الجنة قناة النهار 10 أوت البيض : المخيم الصيفي للنهضة بالقرآن..وجهة الكثير للحفظ المكثف لكتاب الله تعالى قناة النهار 07 أوت طالع هابط: شاهد الأزمة التي يعيشها سكان الأغواط بسبب قطرة ماء قناة النهار 06 أوت تيارت : الجفاف يضرب الآبار..والموالون في رحلة بحث عن المياه والأعلاف لماشيتهم قناة النهار 05 أوت كراسي عائمة بالشواطيء لتسهيل السباحة على ذوي الإحتياجات الخاصة قناة النهار 08 أوت