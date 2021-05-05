في حالة نادرة.. مالية تلد 9 توائم بصحة جيدة

رُزقت مواطنة مالية، بـ9 أطفال توائم بصحة جيدة، وضعتهم عبر عملية قيصرية، أمس الثلاثاء، في حالة نادرة للغاية.

وحسب موقع “سبوتنيك”، نقلت حكومة مالي حليمة سيسيه البالغة من العمر 25 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل، في 30 مارس الماضي.

وكان يُعتقد في البداية أن سيسيه كانت تحمل 7 توائم، وفقا للفحص بالموجات فوق الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي.

وجاء في بيان لوزارة الصحة المالية، نقلته سبوتنيك، إن السيدة أنجبت 5 فتيات و4 أولاد بعملية قيصرية.

وقالت وزيرة الصحة المالية، في البيان، إن الأم والرضع بخير حتى الآن.

وكشفت الوزيرة، أنه من المقرر أن تعود الأم وصغارها إلى مالي في غضون عدة أسابيع.

وحالات النساء اللواتي يحملن بنجاح 7 توائم حتى نهاية الحمل، نادرة، فيما تعد حالات التسعة التوائم أكثر ندرة.