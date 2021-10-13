في حال التأهل.. بلماضي سيُحضر للمونديال في ظرف أسبوع !

فجرت اليوم الأربعاء اليومية الرياضية الفرنسية ” ليكيب” مُفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

وكشفت “ليكيب” أن المُنتخبات المُتأهلة للمحفل العالمي ستستفيد من اللاعبين المُحترفين في أوروبا قبل أسبوع فقط من ضربة بداية المونديال.

وينطلق مونديال قطر يوم 21 نوفمبر 2022 وينتهي يوم 18 ديسمبر على أن يلتحق اللاعبين المُحترفين بمُنتخباتهم يوم 14 نوفمبر.

وفي حال تأهل الخضر سيجد الناخب الوطني جمال بلماضي صعوبة بالغة في تحضير المنافسة العالمية في ظل ضيق الوقت.