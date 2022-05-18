في حال التتويج بالكالتشيو.. هذه المُكافأة المالية في انتظار بن ناصر !

حددت إدارة “أي سي ميلان” المُكافأت المالية للاعبي الفريق في حالة التتويج بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، كشف إن كل لاعب في الروسونيري سيحصل على 200 ألف يورو.

كما يهدف النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، للتتويج بالسكوديتو رفقة ميلان.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب البطولة ب83 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب الوصافة، قبل جولة واحدة من النهاية.