في حال التعادل.. هكذا سيفصل بين الجزائر ومصر في كأس العرب

سيكون منتخب الجزائر المحلي، مجبرا على الفوز أمام مصر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب، يوم الثلاثاء القادم.

وسيتم الفصل بين الجزائر والفراعنة، في حالة التعادل بينهما، باللجوء لترتيب اللعب النظيف، والذي يتعادلان فيه أيضا، قبل القمة.

وإن إستمر التعادل، حتى في البطاقات بعد نهاية لقاء الثلاثاء، فإن القائمين على كأس العرب، سيجدون أنفسهم في موقف حرج.

وسيكون الحل الأخير الممكن من الناحية القانونية، في حالة التعادل، هو القيام بقرعة لتحديد صاحب الصدارة في نهاية المطاف.

وسيكون منتخب الجزائر على موعد ناري عند مواجهة مصر. في الجولة الثانية من دوري المجموعات من منافسة كأس العرب، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وحشدت القنوات العربية جيشا من الإعلاميين لتغطية الحدث. كما ستعرف مباراة الجزائر حضور قياسي للجماهير بعد إنتهاء التذاكر التي خصصت للمباراة.

إلى جانب ذلك، ستنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت”. كما ستخصص القناة الأولى “بي إن سبورت أش دي 1” تغطية خاصة لهذا الحدث. وضمنت الجزائر ومصر التأهل بعد فوز كليهما على كل من لبنان والسودان في الجولتين السابقتين.

كما ستواصل قناة “الكأس” تغطيتها للحدث الكروي الذي يجري بالعاصمة القطرية الدوحة. وستخصص هي الأخرى تغطية خاصة للحدث. إلى جانب ذلك، سيسمح للمشاهدين متابعة القمة الكروية عبر الانترنت.

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وحققت الجزائر، فوزا بشق الأنفس على حساب لبنان في إطار الجولة الثانية من كأس العرب 2021. كما إفتتح المنتخب الوطني، باب التسجيل في المرحلة الثانية في الدقيقة الـ68 بفضل ياسين براهيمي، بعد ركلة جزاء جلبها يوسف بلايلي.

وأضاف مزياني الثاني لمنتخب الجزائر في الوقت القاتل، ليضع أشبال مجيد بوقرة قدما ونصف في الدور الثاني من المنافسة.

وأختير الدولي الجزائري ياسين براهيمي، كأرجل المباراة، نظير آدائه في المواجهة التي فاز بها الخضر، اليوم السبت، أمام منتخب لبنان.

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