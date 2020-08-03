في حال خصم ثلاث نقاط من طرف التاس.. المولودية ستبقى في المركز الثاني!

يبدو أن فريق مولودية الجزائر يتجه بخطى ثابثة للمشاركة في منافسة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، حتى في حال كسب فريق إتحاد العاصمة قضيته لدى المحكمة الرياضية الدولية “التاس”.

ومن المنتظر أن يستعيد فريق إتحاد العاصمة نقاطه الثلاثة المخصومة عاقب مقاطمعته لمباراة الداربي شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما يترتب عليه أيضا خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق مولودية الجزائر ليصبح في رصيده 34 نقطة.

في حين سيكون فريق وفاق سطيف بـ 37 نقطة، إلا أن هذا لا يشفع له من أجل الحصول على المرتبة الثانية والمشاركة في منافسة دوري أبطال إفريقيا، بالنظر إلى الصيغة الجديدة المعتمدة من طرف الفاف من أجل ترتيب الأندية.

ويعتمد الإتحاد الجزائري لكرة القدم بعد التوقف الإضطراري للبطولة على إحتساب المعدل، مثلما تم التعامل به في البطولة الفرنسية عقب تتويج فريق باريس سان جيرمان جراء توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتم إحتساب معدل الأندية بتقسيم عدد النقاط على عدد المباريات التي لعبها كل نادي وهو ما يضع فريق مولودية الجزائر في لمرتبة الثانية خلف فريق شباب بلوزداد.

حيث سيكون في رصيد المولودية 34 نقطة (في حال خصم 3 نقاط من طرف التاس) وبعد تقسيمها على عدد المباريات التي لعبها سيكون العميد في المركز الثاني بمعدل 1.70، في حين سيكون وفاق سطيف ثالثا بمعدل 1.68.

ترتيب البطولة المحترفة الأولى بنظام المعدل:

1- شباب بلوزداد 1.90

2- مولودية الجزائر 1.76 (سيصبح 1.70 في حال خصم ثلاث نقاط)

3 – وفاق سطيف (1,68)

4- شبيبة القبائل 1.63