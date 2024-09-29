في حال سرقة أوضياع البطاقة الذهبية .. بريد الجزائر يكشف 

نشرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الأحد منشور حول توضيحي في حال سرقة أوضياع بطاقتك الذهبية.

وأوضحت بريد الجزائر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك انه وفي حال سرقة أوضياع بطاقتك الذهبية، بريد الجزائر يوفر لك اختيارين:

الخيار الأوّل وهو التقرب إلى مكتب البريد لتجميد البطاقة.

بينما الخيار الثاني أوهو إستبدالها بإستخدام تطبيق” بريدي موب”.

ذكرت بريد الجزائر انه في حال تجميد البطاقة، ستتلقى مع البطاقة الجديدة رمز سري جديد.