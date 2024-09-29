في حال سرقة أو ضياع البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يكشف 

نشرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الأحد منشوراً يوضّح الخطوات الواجب على الزبون القيام بها في حال سرقة أو ضياع البطاقة الذهبية.

وأوضحت مؤسسة بريد الجزائر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، أنه وفي حال سرقة أو ضياع بطاقتك الذهبية. بريد الجزائر يوفّر لك اختيارين:

الخيار الأوّل وهو التقرب إلى مكتب البريد لتجميد البطاقة.

بينما الخيار الثاني و هو استبدالها باستخدام تطبيق” بريدي موب”.

كما ذكّر بريد الجزائر زبائنه أنه في حال تجميد البطاقة، سيتلقون مع البطاقة الجديدة رمزاً سرياً جديدا.