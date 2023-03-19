في حال فتح “جامع الجزائر”.. خطوط نقل جديدة للمصلين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. أنه في حال فتح جامع الجزائر سيتم ربطه بخطوط نقل جديدة.

كما أوضحت “إيتوزا”، أنه في حال تم فتح “جامع الجزائر” أبوابه أمام المصلين، فسيتم وضع حيز الخدمة خمسة خطوط نقل جديدة نحو الجامع إنطلاقا من بن عكنون، براقي مرورا بالحراش، عين المالحة مرورا بعين النعجة وبئر خادم. بالإضافة كذلك إلى معالمة مرورا بسيدي عبد الله وزرالدة، الأحياء الخضراء-أولاد فايت مرورا بسعيد حمدين.

كما أشارت المؤسسة، إلى أنه سيتم فتح ثلاثة خطوط إستثنائية تربط الجزائر العاصمة بمنتزه الصابلات. ستكون مبرمجة هي الأخرى لربطها مع “جامع الجزائر”. وهي “ساحة الشهداء-منتزه الصابلات”، “ساحة أول ماي-منتزه الصابلات”، “باش جراح-منتزه الصابلات”.

كما سيتم ربط “جامع الجزائر” من خلال تمديد الخطوط المنتظمة “الحراش-القبة القديمة- باش جراح”. “الحراش-سيدي أمحمد”. “الكروش-الحراش-الرويبة”. “الكاليتوس-ساحة 2 ماي-الحراش”.