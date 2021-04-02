في حدث عالمي.. مصر تتأهب للموكب الملكي لنقل المومياوات

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، فيلما ترويجيا بمشاركة عدد من الفنانين وهذا لترقب الحدث العالمي الذي تنتظره مصر.

وستحتفل مصر غدا بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

ويقدم الفيلم لقطات حصرية تلقي الضوء على تاريخ كل من المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام المركبات والأفراد غدا السبت، للإحتفال بالحدث العالمي.

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة العربي والعالمي في الحدث الذي يعتبر أهم حدث في مصر هذه السنة.

واعتمد المشرفون على هذا الحدث عدم الكشف عن الأسماء الفنية العالمية والعربية المشاركة بالاستثناء النجم حسين فهمي لتشويق العالم لانتظاء الحدث العالمي.



