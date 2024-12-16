في حصيلة أولية.. 4 قتلى و6 جرحى بمجزرة مرورية بتيارت

لقي أربعة أشخاص حتفهم، فيما أصيب ستة آخرون، في حصيلة أولية لحادث مرور وقع مساء اليوم الاثنين، بتيارت.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، في حدود الساعة 21:07. بالطريق الوطني رقم 14، المكان المسمى منطقة معيزية بلدية ودائرة فرندة.

وفي حصيلة أولية، خلّف الحادث وفاة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة ستة آخرين بجروح، مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وتبقى العملية جاريةً، بحسب بيان مصالح الحماية المدنية.