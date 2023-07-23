في حصيلة مؤسفة.. تسجيل 2510 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت، مصالح الحماية المدينة، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 23 جويلية، حصيلة مؤسفة. بـ2510 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي. إخمــاد الحرائق و كذا الأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 199 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث، وفاة 6 أشخاص. وإصابة 239 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الإستشفائية.

في حين، قامت فرق التدخل للحماية المدنية بانتشال 9 اشخاص متوفيين غرقا منهم 7 متوفيين في البحر و2 متوفيين على مستوى المجمعات المائي. في كل من ولايات مستغانم شخصين غرقا، الحالة الأولى شخص متوفي غرقا بشاطئ ممنوع للسباحة منطقة صخرية اوريغة 02 بلدية مزقران. الضحية الثانية انتشل بمنطقة ممنوعة للسباحة بشاطئ سيدي مجدوب بلدية مستغانم. وهران انتشال 3 اشخاص متوفيين، الحالة الأولى يتعلق الأمر بوفاة شخص غرقا بمنطقة صخرية ممنوعة للسباحة بشاطئ كنستال بلدية بئر الجير. والضحية الثانية انتشل بمنطقة صخرية ممنوعة للسباحة بشاطئ كريستال بلدية قديل. والضحية الثالثة انتشل بشاطئ مسموح للسباحة بومو بلدية بوسفر ، بومرداس وفاة شخص غرقا بمنطقة صخرية ممنوعة للسباحة بشاطئ الصغيرات بلدية الثنية. سكيكدة وفاة شخص غرقا بالشاطئ بن مهيدي مسموح للسباحة بلدية سكيكدة. والطارف وفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرقا في حوض مائي بالمكان المسمى دغرة بلدية بريحان. سعيدة وفاة طفل غرقا في حاجز مائي بالمكان المسمى مشرع التواتي بلدية يوب.

كما تم تحول جثث الضحايا الى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

في حين، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة. من أجل إخماد 21 حريق من الغطاء النباتي. منها حريقي غابات، حريقي أدغال. 7 حرائق أحراش و حشائش، 3 حرائق محاصيل زراعية، 3 حرائق أشجار مثمرة، حريقي أحزمة تبن و حريقي نخيل على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني.