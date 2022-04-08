في حصيلة نهائية.. هذه مخلفات إنفجار منزل ببرج بوعريريج

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج في حصيلتها النهائية، أن إنفجار منزل بالولاية خلّف وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح. بالإضافة كذلك إلى إنهيار جزئي لخمسة مساكن.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية أمس الخميس إثر إنفجار و إنهيار كلي لبناية سكنية R+2 بولاية برج بوعريريج خلّف 10 وفيات و 16 جريحا. كما تسبب الإنفجار القوي في انهيار جزئي لـ 05سكنات مجاورة و تحطم سيارتين.

وأشار البيان، إلى أن العملية أشرف عليها والي ولاية برج بوعريريج ومدير الحماية المدنية. مرفوقا بالسلطات المدنية و العسكرية قائد الوحدة الرئيسية ورؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب ومستخدمي المديرية.

كما خلّف الحادث 26 ضحية من بينهم 10 وفيات “06 في عين المكان و04 حالات توفيت في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج”. لتنتشل الضحية العاشرة في حدود منتصف الليل ونصف من يوم الجمعة. مع تسجيل 16 جريح من بينهم 02 في العناية الطبية و14 ضحية تم معالجتهم وتسريحهم من المستشفى.

وأوضح المصدر، أن العملية جندت لها الوحدات الرئيسية للحماية المدنية ببرج بوعريريج، “المركز المتقدم للحماية المدنية و الوحدة الثانوية للحماية المدنية مجانة. بالإضافة كذلك إلى الوحدة الثانوية للحماية المدنية الحمادية. الوحدة الثانوية للحماية المدنية برج الغدير، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر قاصد علي و الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين تاغروت. ناهيك عن الفرقة السينوتقنية للوحدة الرئيسية بتعداد 19ضابط و 09 ضباط صف. كما تم تسخير 65 عونا فيما تمثلت الامكانيات المادية في 12 سيارة اسعاف وكذا 07شاحنات و5 سيارات إتصال. بالاضافة كذلك الى الامكانيات التابعة للقطاعات العمومية والخواص.