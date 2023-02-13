في حضور بيدرو سانشير.. ممثلة إسبانية تعلن دعمها للقضية الصحراوية

احتفلت الممثلة الإسبانية كلارا لاغو بذكرى الصحراء الغربية في حفل توزيع جوائز غويا. الذي حضره رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والذي أحدث ضجة بعد تغيير الموقف التاريخي لإسبانيا الداعم لتقرير مصير الشعب الصحراوي. من خلال الانحياز إلى المغرب.

وكانت كلارا لاغو والممثل أنطونيو دي لا توري مسئولين عن تقديم النسخة السابعة والثلاثين من جوائز جويا. التي أقيمت في إشبيلية، وحضرها، بالإضافة إلى بيدرو سانشيز، وزير الثقافة والرياضة، ميكيل إيسيتا.

في بداية الحفل، وقفت كلارا لاغو وأنطونيو دي لا توري دقيقة صمت على ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. وكذا استذكرا الأزمة الأوكرانية.

وأبدت الممثلة كلارا لاغو مرارًا وتكرارًا دعمها للقضية الصحراوية خلال الحفل، مشيرة إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

في أكتوبر 2016، سافرت إلى مخيمات اللاجئين في تندوف لحضور مهرجان الصحراء السينمائي الدولي (في الصحراء). وفي العام التالي شاركت في الجلسة الافتتاحية لمهرجان الصحراء 2017 الذي أقيم في مدريد.

وشاركت في فيديو ، في نوفمبر 2020 ، تطالب فيه شخصيات سينمائية بتدخل حكومة إسبانيا. والدعوة إلى حل عادل يؤدي إلى الصحراء الحرة.

كما حظيت المبادرة بدعم شخصيات من الموسيقى والأدب انضموا إلى البيان. حتى تتوقف إسبانيا عن المشاركة في وضع حكم على الشعب الصحراوي بالعيش في الصحراء وتحت الاحتلال المغربي.