في حفلها الأول.. الجمهور يحرج شيرين بسبب حسام حبيب

إنتشر مقطع فيديو من حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي أحيته مساء الخميس في الكويت.

وتصدر الفيديو، الترند، على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيه الفنانة المصرية وهي تتجه للجمهور الغفير الذي حضر للحفل بسؤال قالت فيه: “بتحبوا حسام حبيب؟”.

ليهتف الجمهور بعدها بصوت عالي : “لا … ما نحبه”، وهو الأمر الذي جعلها في موقف محرج لكنها تداركت الأمر بالضحك وصمتت بعدها وأكملت غنائها.

هذا وأحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أولى حفلاتها في دولة الكويت بعد تأجيلات عدة. في أول ظهور رسمي لها، عقب أزمة عودتها الى زوجها الفنان حسام حبيب.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كثيفا، رغم الحملات الهجومية التي شنّها بعض الجمهور مع الإعلان عن الحفل.

وبدأت شيرين عبد الوهاب حفلها بتقديم العديد من أغانيها ومنها: “آه يا ليل”، “يا بتفكر يا بتحس”، “”كدابين”، “غيرانين”. “أنا مش بتاعة الكلام ده”، كما غنّت لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم أغنية “دارت الأيام”.