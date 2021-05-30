في حفل زفاف بسيط.. رئيس وزراء بريطانيا يتزوج خطيبته كاري سيموندز

عقد أمس السبت، رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قرانه، على كاري سيموندز، في حفل صغير سري، لم يحضره سوى 30 شخصا. في كاتدرائية ويستمنستر بلندن.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل زفاف رئيس وزراء بريطانيا، إلا اليوم الأحد، حيث تزوج كاري البالغة من العمر 33 عاما. وهي ابنة ماثيو سيموندز، أحد مؤسسى صحيفة إندبندنت، ووالدتها المحامية جوزفين كاكفيه.

وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في ديسمبر 2019، ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا. وبحسب “ميل أون صنداي” حضر الحفل نحو 30 شخصا. بموجب إجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.