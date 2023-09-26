في حفل ضخم.. فريدة حرحار تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت، الممثلة والفنانة فريدة حرحار، بعيد ميلادها وسط حضور كبار الفنانين والممثلين، الذين ارتأوا إلّا أن يقاسموها هذه اللحظة.

وأقامت الفنانة فريدة حرحار، حفلة عيد ميلادها في أحد أفخم المركبات الترفيه. حيث حضر إعلاميون وفنانون وممثلون. على غرار الإعلامي رياض بن عمر، والممثل “باراكودا”.

ودخلت الفنانة، الى القاعة على نغمات “الزرنة” العاصمية، مرتدية فستان وردي. ثم في الأخير اخختمت حفلتها بفستان أحمر دموي وأشعلت ما يسمى عند الشباب بـ”البوق”.

وصنعت، صور الممثلة الجزائرية والناشطة الاجتماعية والجمعوية، الحدث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.