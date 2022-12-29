في حوار مع جريدة le figaro.. هكذا رد الرئيس تبون على عودة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار خص به جريدة الفيغارو الفرنسية بخصوص عودة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا إنه منطقي.

وفي رده على سؤال حول تنقل الاشخاص بين الجزائر وفرنسا قال الرئيس تبون ان هناك خصوصية جزائرية في حركة تنقل الأشخاص بين البلدين. وتابع الرئيس تبون لابد من احترامها وعودة المعدل السابق للتأشيرات يدخل ضمن منطق الاشياء.

اضاف رئيس الجمهورية في ذات السياق ان تنظيم حركة تنقل الأشخاص بين البلدين تم بموجب اتفاقيات إيفيان لعام 1962 واتفاقية عام 1968.

كما ان هناك خصوصية جزائرية، حتى بالمقارنة مع البلدان المغاربية الأخرى. لقد تم التفاوض عليه ويجب احترامه.

كانت السلطات الفرنسية خفضت في عدد إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين إلى النصف منذ خريف 2021 ثم أعادت فرنسا لتوها التدفق المعتاد الذي كان حوالي 200 ألف في عام 2019.