في ختام زيارته إلى الولاية.. عرقاب يعقد جلسة عمل بمقر سوناطراك في وهران

اختتم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، زيارة العمل والتفقد بولاية وهران. حيث عقد رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، جلسة عمل بمقر سوناطراك في وهران، فرع نشاط الفصل والتمييع. وتم تقديم عروض تفصيلية حول المشاريع الاستراتيجية والهيكلية، المتعلقة بنشاط المصبّ لمجمع سوناطراك.

وحسب بيان الوزارة، تم استعراض المشاريع التي تهدف إلى تطوير قدرات التكرير والبتروكيمياء بالجزائر. بهدف تلبية الطلب الوطني من المنتجات البترولية المحولة.

كما تم التطرق إلى مشاريع التحديث والموثوقية لمنشآت التمييع، والتي تهدف إلى تحسين سلامة العمليات واستدامتها لضمان أقصى درجات الكفاءة والجودة.

واستمع وزير الدولة إلى عرض حول سياسة المجمع بخصوص التقليل من البصمة الكربونية. وكذا الخطط الجارية والمبرمجة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة باستخدام أحدث التقنيات للكشف عن هذه الغازات وقياسها بدقة. وتتيح هذه التكنولوجيا الحديثة مراقبة الانبعاثات بشكل فعال واسترجاع الغازات المحروقة، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يعكس التزام سوناطراك بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.