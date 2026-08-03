في ختام زيارته لتيميمون.. وزير الصحة يعاين مشروع مستشفى 60 سرير بأوقروت

اختتم وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، زيارته التفقدية إلى ولاية تيميمون بمعاينة مشروع مستشفى 60 سرير ببلدية أوقروت.

وتلقى الوزير عرضًا تقنيًا مفصلًا حول مدى تقدم الأشغال ونسبة الإنجاز والآجال المحددة لاستكمال المشروع.

وخلال هذه المحطة، شدّد الوزير على ضرورة مضاعفة وتيرة الإنجاز، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية، ورفع كل العراقيل التي قد تعترض سير الأشغال، بما يضمن تسليم المشروع في الآجال المحددة، بالنظر إلى أهميته في تدعيم المنظومة الصحية بالمنطقة وتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة أن تجسيد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الهياكل الصحية وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين. بما يستجيب لاحتياجات ساكنة المنطقة ويسهم في الارتقاء بمستوى التكفل الصحي بولاية تيميمون.