في خرجة طريفة.. إدارة السيتي تكشف حلم مناصريها الجزائريين
بقلم كريم تيغرمت
كشفت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، حلم مناصريها الجزائريين، بخصوص التشكيلة التي يرونها الأمثل للفريق.
ونشرت إدارة النادي الإنجليزي، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “توتير”، كشفت من خلاها التشكيلة المثالية للفريق، بالنسبة للجزائرين.
وبطريقة طريفة، أوضح مسؤولي النادي الإنجليزي، عن رغبة أنصاره الجزائريين، في رؤية تشكيلة تضم 11 رياض محرز، بالإضافة للبدلاء.
وأبرز مانشستر سيتي، من خلال هذه التغريدة التي لاقت تفاعلا لاكبيرا، مدى عشق الجماهير الجزائرية لنجمهم رياض محرز.
L’équipe de rêve pour nos supporters algériens 😉 https://t.co/vHz1w1VNgo pic.twitter.com/nMrx0iPBMO
— Manchester City (@ManCityFra) March 23, 2022
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