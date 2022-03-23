في خرجة طريفة.. إدارة السيتي تكشف حلم مناصريها الجزائريين

كشفت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، حلم مناصريها الجزائريين، بخصوص التشكيلة التي يرونها الأمثل للفريق.

ونشرت إدارة النادي الإنجليزي، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “توتير”، كشفت من خلاها التشكيلة المثالية للفريق، بالنسبة للجزائرين.

وبطريقة طريفة، أوضح مسؤولي النادي الإنجليزي، عن رغبة أنصاره الجزائريين، في رؤية تشكيلة تضم 11 رياض محرز، بالإضافة للبدلاء.

وأبرز مانشستر سيتي، من خلال هذه التغريدة التي لاقت تفاعلا لاكبيرا، مدى عشق الجماهير الجزائرية لنجمهم رياض محرز.