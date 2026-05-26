في خطبة عرفة.. الدعوة لإصلاح أحوال المسلمين وجمعهم على الحق والتسامح

في أجواء إيمانية مهيبة، ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة. مؤكدًا أن الحج عبادة خالصة لله تعالى، تتجلى فيها معاني الخضوع والتجرد وتعظيم شعائر الله، بعيدًا عن الشعارات السياسية والخطب الحزبية.

ودعا خطيب عرفة الشيخ علي الحذيفي، الله من أجل إصلاح أحوال المسلمين وجمعهم على كلمة الحق. وشدد على أنه “لا نداءات سياسية أو حزبية” في الحج. مؤكدا على أهمية تقوى الله للنجاة في هذه الدنيا.

وأضاف: “وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام، في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وبلدانهم، إخوةً متحابين”

وأشار فضيلته إلى ما يحمله موسم الحج من قيم التعارف والأخوة والتسامح بين المسلمين، داعيا الحجاج إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك والشعائر. واستحضار عظمة هذا اليوم المبارك الذي يعد خير أيام الدنيا، حيث “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”.

ودعا الحجاج إلى الحرص على السكينة والرفق، والبعد عن التدافع، وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة، والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقًا للمصلحة، وتجنبًا للضرر والفوضى، وحفظًا للنفوس، وتيسيرًا لأداء النسك”.

وفي ختام كلمته، دعا قائلا: “اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، اللهم اصلح أحوال المسلمين.. واجمع كلمتهم على الحق اللهم اصلح أحوالهم الدينية والدنيوية”.

وفي خيمة من الخيم الجزائرية بعرفات، حضر يوسف بالمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف ورئيس مكتب شؤون الحجاج الجزائريين. رفقة مدير مكتب شؤون الحجاج، كلمة توجيهية ألقاها فضيلة الشيخ عبّد القادر عمريو عضو لجنة الفتوى. أكد فيها ضرورة الالتزام بتوجيهات أعضاء البعثة والتنظيمات المسطرة لضمان أداء المناسك في أحسن الظروف.

