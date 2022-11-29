في خطوة غير متوقعة..إستقالة جماعية لأعضاء مجلس إدارة يوفنتوس

نقلت تقارير إعلامية، أمس الإثنين، أخبار نزلت كالصاعقة، والتي مفادها إستقالة أعضاء مجلس إدارة نادي يوفنتوس، وعلى رأسهم الرئيس أندريا أنييلي.

وحسب وكالة “رويترز” العالمية، فإن رئيس مجلس إدارة السيدة العجوز، أعلن عن إستقالته رفقة أعضاء إدارته عن تسيير شؤون الفريق.

وتأتي هذه الإستقالة الجماعية، بسبب خضوع البيانات المالية ليوفنتوس للتدقيق من قبل المدعين العامين والمنظم الإيطالي للسوق.

وأعلن أنيللي عن قرار الإستقالة، بعد إجتماع غير عادي أمس الإثنين مع أعضاء مجلس الإدراة.

كما كشف ذات المصدر، أنه سيتم تعيين مجلس الإدارة الجديد لنادي يوفنتوس بتاريخ 18 جانفي 2023 المقبل.